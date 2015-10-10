الإمارات تدين التفجير الإرهابي في أنقرة

أدانت دولة الامارات العربية المتحدة، التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا محطة قطار في مدينة أنقرة ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.

واكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم موقف الامارات الراسخ الذي ينبذ الإرهاب بكل صوره وأشكاله مهما كانت دوافعه ومبرراته والجهة التي تقف وراءه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وطالب البيان بتكثيف وتضافر جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاث آفة الإرهاب الخطيرة وإيجاد حلول جذرية لتطويق هذه الظاهرة التي تتناقض مع كافة القيم الأخلاقية والإنسانية.

وأعربت الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.