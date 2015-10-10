بالصور.. محافظ اسوان يتفقد أعمال الإنشاء في جزيرة عواض

وجه محافظ أسوان مصطفي يسري، مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة الانتهاء من نقل المحول الكهربائي قدرة 200 ك. فولت أمبير المغذي لمحطة مياه الشرب جزيرة عواض النوبية وسط النيل خلف خزان أسوان إلى مكان آخر وفي منسوب أعلى.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها محافظ أسوان لجزيرة عواض اليوم للوقوف على المطالب والمشاكل الجماهيرية علي أرض الواقع، ورافقه خلالها الدكتور محمد رشدي، مدير قطاع التشغيل بقطاع كهرباء أسوان، والمهندس محمد عبد الله، مدير عام الطرق بالمحافظة، ومسئولي الهيئة القومية ولفيف من أهالي الجزيرة.

وأكد المحافظ أن زيارته تأتي لوضع الحلول السريعة لتشغيل محطة مياه الشرب بالجزيرة، التي بدأ وضع الشبكات لها في عام 2004، وتم إنشاؤها في عام 2010، فيما جاري الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية بإجمالي 100 وصلة، ويجري حاليا التشغيل التجريبي للمحطة التي من المقرر دخولها الخدمة الفعلية عقب الانتهاء من أعمال نقل المحول الكهربائي لتخدم نحو 1500 نسمة، حيث تقام المحطة على مساحة 400م2 بقدرة 100 م3/ ساعة، ويأتي إنشاؤها ضمن مشروع القري الأكثر احتياجا، التي تضم محطات مياه الشرب بالشيخ فضل وجزيرتى هيسا وعواض، وذلك بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه.

كما طالب يسري مسئولي مديرية الصحة بإيفاد قافلة طبية شاملة جميع التخصصات الطبية، وأيضا فريق للطب الوقائي لإجراء كل الكشوفات والفحوصات اللازمة لأهالي جزيرتي هيسا وعواض خلال يومي الجمعة والسبت القادمين، مع القيام بأخذ عينات من مياه الشرب وتحليلها للتأكد من سلامتها.

وتفقد محافظ أسوان الأعمال الجارية لرصف الطريق الرئيسي المؤدي لجزيرة عواض بطول 800 متر وبعرض 5 أمتار، الذي يتم رصفه بمكعبات خرسانية أسمنتية بتكلفة تصل إلى 900 ألف جنيه لخدمة أهالي الجزيرة على التحرك في سهولة.