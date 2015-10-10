بالصور.. الطفل مبتكر «الساعة المتفجرة» يؤدي العمرة على نفقة العاهل السعودي

أدى الطفل المخترع الأميركي من أصل سوداني أحمد محمد الحسن مناسك العمرة برفقة عائلته الذي يزور المملكة على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لأداء مناسك العمرة.

وكان في استقباله عند المسجد الحرام عدد من المسؤولين في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

واشتهر أحمد الذي حاز على اهتمام وسائل الإعلام العالمية، بقدرته الفائقة على إصلاح الأجهزة المنزلية وألعابه الخاصة، معربا عن سعادته الغامرة بزيارة المملكة، موجهاً الشكر لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، على ما لمسوه من حفاوة كبيرة.

يذكر أن السلطات الأميركية قد اعتقلت الطالب أحمد الحسن ، عقب اتهامه بصنع قنبلة، بينما كانت في الحقيقة ساعة ابتكرها في المنزل.