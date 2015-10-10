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جامعة الإسكندرية تفتتح المؤتمر العلمي بالتعاون ومكتب الهيئة الألمانية

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جامعة الإسكندرية تفتتح المؤتمر العلمي بالتعاون ومكتب الهيئة الألمانية جامعة الإسكندرية تفتتح المؤتمر العلمي بالتعاون ومكتب الهيئة الألمانية

جانب من افتتاح المؤتمر

افتتح رئيس جامعة الاسكندرية، الدكتور رشدى زهران، ومدير مكتب الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) بالقاهرة، البروفسير رومان لوكشتير، اليوم المؤتمر العلمي الذي تنظمه الهيئة تحت عنوان ( نحو مجتمع المعرفة الاستراتيجيات والتحديات في القرن الواحد و العشرين ) بمقر مكتبة الاسكندرية.

وفي كلمته أكد “زهران” على أهمية التحول إلى مجتمع المعرفة واستخدام هذه المعرفة في تطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة مشيدًا بدور طلاب وباحثي جامعة الإسكندرية، الذين يعملون مع الهيئة الالمانية للتبادل العلمي DAAD كسفراء للجامعة و لمصر في خدمة البحث العلمي و بناء الوطن معربًا عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات ومقترحات تسهم في التحول إلى مجتمع المعرفة.

وأشار الدكتور صديق عبد السلام، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن البحث العلمي في الجامعة يعمل وفق استراتيجية واضحة تحت شعار ( المجتمع المبنى على المعرفة ) وأن الدرجات العلمية لا تمنح إلا للابحاث التي تخدم الاقتصاد والمجتمع مضيفًا أن البحث العلمي في يعمل وفق استراتيجيتين احدهما لوزارة التعليم العالي، والآخرى لوزارة البحث العلمي و نعمل الآن على دمجهما في استراتيجية واحدة أساسها المجتمع المبني على المعرفة.

وأشاد البروفسير رومان لوكشتير، بالتعاون المثمر بين الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD والجامعات المصرية بصفة عامة وجامعة الإسكندرية بصفة خاصة مؤكدًا على وجود العديد من الفرص والمنح التي تقدمها الهيئة للدراسة في ألمانيا مضيفًا أن دعائم مجتمع المعرفة في الإسكندرية تتمثل في جامعة الإسكندرية ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب ومكتبة الإسكندرية.

حضر المؤتمر الدكتور دوروثيا رولاند، السكرتير العام للهيئة الألمانية للتبادل العلميDAAD والدكتورة عزة الخولي رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية ونخبة من الخبراء والباحثين والطلاب المصريين والألمان.

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