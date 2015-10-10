ضبط أكثر من طن زيوت مجهولة المصدر بالمنطقة الصناعية بجمصة

تمكنت مديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع مباحث تموين الدقهلية من ضبط مصنع شحومات بناحية المنطقة الصناعية بجمصة غير مطابق للمواصفات وبدون ترخيص ومنتجاته غير صالحة للاستخدام وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى مدير أمن الدقهلية اللواء عاصم حمزة، إخطارًا من مدير مباحث التموين العميد فهيم مكاوي يفيد بضبط (محمد ع. ع. – 37 سنة – المدير المسئول عن مصنع شحومات بناحية المنطقة الصناعية بجمصة) بدون ترخيص ووضع علامات تجارية عليها خاصة ببعض الشركات المشهورة في هذا المجال بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

على الفور تم مداهمة المصنع بعد استئذان النيابة العامة وضبط 64 عبوة زيت ديزل سعة العبوة 20 لتر بإجمالي 1280 لتر غير مدون عليها أي بيانات تفيد الإنتاج أو الصلاحية أو الاستخدام و20 عبوة زيت ديزل سعة العبوة 20 لتر بإجمالي 400 لتر مدون عليها إكس أويل لمحركات الديزيل إنتاج نوفمبر 2014 صلاحية 5 سنوات معبئة لشركة دولفين للزيوت والشحومات، و8 كرتونة بكل كرتونة 12 عبوة بإجمالي 96 عبوة سعة العبوة 700 ملي بإجمالي 67 كجم مدون عليها زيت تربين عام خاص للتروس المفتوحة.

وتبين أن التصنع بدون ترخيص إضافة لعدم وجود سجل صناعي بالمخالفة لأحكام القانون.. وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3406 جنح قسم جمصة لسنة 2015.