شركات الطيران تبدأ تطبيق الزيادة الجديدة على تذاكر السفر

بدأت شركات الطيران العاملة في مصر، تطبيق الزيادة الضريبية الجديدة علي تذاكر السفر إلى الخارج، وفقًا للقرار الجمهوري بتعديل الضريبة على تذاكر السفر إلى الخارج التي تبدأ من خط سيرها من مصر، والتزمت جميع شركات الطيران العاملة في مصر وذلك بعد أدرجها للزيادة الجديدة على أجهزة الحجز.

وصرح مصدر مسئول بالطيران المدني، أن أجهزة الحجز بشركات الطيران، أدرجت الزيادة الجديدة على التذاكر الصادرة من مصر إلى الخارج وفقًا لتعديل الضريبة الجديدة، وقال بالنسبة للدرجة الأولى جرى زيادة 100جنية لتصل إلى 400 بدلًا من 300 جنية، والدرجة السياحية 50 جنية لتصل إلي 150 جنيه بدلا من 100 جنيه ، بينما درجة رجال الأعمال 300 جنية لتصل إلى 400 جنية وتلك الزيادة قاصرة على التذاكر الصادرة من مصر فقط وليس من الخارج.

وأرجع المصدر الزيادة الكبيرة في درجة رجال الأعمال إلى أنها كانت تعامل ضريبيا مثل الدرجة السياحية، لأنها لم تكن موجودة عند التعديلات القانونية التي صدرت عام ١٩٧٨، ولذلك تجري معاملتها ضريبيًا مثل الدرجة الأولي. وأكد أحد مسئولي شركات الطيران أن الزيادة الجديدة لن تؤثر على حركة السفر إلى الخارج كما يقول البعض، لأن نسبة أكثر من ٩٨٪ من الركاب من مرتادي الدرجة السياحية أي الزيادة بالنسبة لهم لن تتجاوز. الـ٥٠ جنية فقط وهى زيادة طفيفة لن تجعل أحد يحجم علي السفر، وأشار إلي أنها لن تساهم كما يقول البعض في زيادة الحركة السياحية الداخلية، لعدم فرض ضرائب على تذاكر الطيران الداخلي، أو ستساهم في عدم خروج العملة الصعبة من البلاد، كما يدعي البعض، لأنه كما أوضحت مبلغ الضريبة طفيف على الدرجة العادية لن يجعل المسافر يتراجع عن السفر سواء للعمل بالخارج أو السياحة، لكنها في ذات الوقت تحقق دخل للدولة لأن المبلغ بالكامل يجري تحصيله لصالح وزارة المالية وليس لشركات الطيران.