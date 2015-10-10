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غدًا.. ثقافة الوادي الجديد تحتفل بنصر أكتوبر

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غدًا.. ثقافة الوادي الجديد تحتفل بنصر أكتوبر غدًا.. ثقافة الوادي الجديد تحتفل بنصر أكتوبر

أرشيفية

ينظم فرع ثقافة الوادي الجديد ، بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب والعمال، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، غداً الأحد ، احتفالية ثقافية وفنية، بمركز التدريب بالقوى العاملة بالخارجة، في إطار الاحتفالات بانتصارات أكتوبر.

وأوضح صلاح حسان ،مدير مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد ، أن الاحتفالية تشمل محاضرة ثقافية بعنوان “نصر أكتوبر 1973″ وأمسية شعرية، بالإضافة إلى عرض لفرقة الفنون الشعبية لقصر ثقافة الخارجة، وفقرة لإبداعات المواهب في الشعر والغناء، وعزف موسيقى والموال والتقليد.

واضاف حسان أن الاحتفالات برعاية الكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة فوزية أبو النجا رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي.

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