شنغهاي تخصص منحًا دراسية للطلاب المصريين

صرح قنصل عام مصر في شنغهاي، السفير خالد يوسف، أن لجنة التعليم بحكومة شنغهاي قررت تخصيص، منح تعليمية لمصر في مرحلة الدراسات العليا في مجالات:( الطاقة الجديدة والمتجددة، والإنتاج الغذائي المستدام، والإدارة المستدامة للمياه، والرعاية الصحية)، وأن تخصيص المنح جاء ثمرًة للاتصالات التي أجرتها القنصلية العامة مع نائب عمدة شنغهاي للشئون الثقافية والتعليمية.

> وأوضح القنصل العام أن جامعات شنغهاي نجحت في السنوات الأخيرة في اجتذاب أعدادًا متزايدة من الطلاب الأجانب الذين باتوا يشكلون أغلبية الطلاب في بعض تلك الجامعات، مؤكدًا أن القنصلية ستواصل جهودها لتخصيص المزيد من المنح للطلاب المصريين للدراسة في جامعات شنغهاي، خاصًة وأن لدى تلك الجامعات برامج للتدريس باللغة الإنجليزية في التخصصات العلمية بمرحلة الدراسات العليا، فضلًا عن السعي لتوفير خبراء من شنغهاي لتدريب الكوادر المصرية.

وأضاف يوسف أن المجالات التي اختيارها للمنح جاءت متوائمة مع أهداف التنمية في مصر، ومع إستراتيجية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل والاقتصاد المصري.