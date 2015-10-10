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مصدر: تشكيل تحالف إخوانى - سلفى باسم "جيش الشام" فى سوريا

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مصدر: تشكيل تحالف إخوانى - سلفى باسم "جيش الشام" فى سوريا مصدر: تشكيل تحالف إخوانى - سلفى باسم "جيش الشام" فى سوريا
قال مصدر سورى مطلع على شؤون الحركات الإسلامية، إنه تم تشكيل جيش الشام كفصيل عسكرى بعد ساعات على إعلان الإدارة الأمريكية نيتها تقديم دعم عسكرى لفصائل المعارضة السورية، مؤكدا أن الجيش يمثل تحالفا إخوانيا -سلفيا يحظى برعاية إقليمية ودولية.

وأكد المصدر لوكالة سبوتنيك الروسية، مساء اليوم السبت، أن غالبية مؤسسى جيش الشام من القيادات المفصولة أو المنشقة عن ‏جبهة النصرة و‏أحرار الشام، والفصيل الجديد يضم كلاً من "الجبهة الشامية" وفيلق الشام" و"أحرار الشام".

وجاء الإعلان الرسمى عن تشكيل "جيش الشام" فى بيان نشر على الموقع الإلكترونى لجماعة الإخوان المسلمين فى سوريا.

وبحسب المصدر، فإن مجلس شورى جيش الشام اختار "محمد بازرباشى" المعروف باسم أبو عبد الرحمن السورى قائداً له، وهو قيادى سابق فى "أحرار الشام"، مشيرا إلى أن أبو العباس الشامى هو عرّاب فكرة تأسيس جيش الشام والأب الروحى لهذا الفصيل الجديد، لافتاً إلى أن هذا الشخص كان يشغل منصب "المفتى العام" فى حركة "أحرار الشام".

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