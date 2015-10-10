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تنظيم القاعدة باليمن يعدم 4 أشخاص بتهمة "السحر والشعوذة" بمدينة ميفعة

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تنظيم القاعدة باليمن يعدم 4 أشخاص بتهمة "السحر والشعوذة" بمدينة ميفعة تنظيم القاعدة باليمن يعدم 4 أشخاص بتهمة "السحر والشعوذة" بمدينة ميفعة
أعلنت جماعة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة فى اليمن، اليوم السبت، إعدام اربعة أشخاص فى مدينة ميفعة التابعة المحافظة حضرموت، بحسب بيان منسوب للجماعة.

وقال البيان: "يعلن تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب تبنيه إعدام أربعة سحرة تطبيقاً لحكم الله فيهم.. نحن فى تنظيم الجهاد فى جزيرة العرب نطلب من جميع المسلمين التعاون معنا ضد هذا الفساد المستشرى فى الأرض وإبلاغنا حال وجود أحد من هؤلاء المفسدين فى أى مكان".

وسبق أن أعدم تنظيم القاعدة أشخاصا بتهمة التجسس فى مدينة المكلا، كما جلد أشخاصا بتهمة شرب "الخمر"، إلا أن هذه هى المرة الأولى التى ينفذ فيها حكم الإعدام بتهمة "السحر والشعوذة".

وتسيطر عناصر تنظيم القاعدة على مدينتى المكلا وميفعة منذ مطلع أبريل الماضي، مستغلة الانفلات الأمنى فى البلاد، ولا تزال تلك العناصر تحكم قبضتها على عدد من مؤسسات ومراكز الدولة من بينها القصر الجمهورى فى المدينة.


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