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رئيس الائتلاف السورى: روسيا ستواجه مصير الاتحاد السوفيتى فى أفغانستان

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رئيس الائتلاف السورى: روسيا ستواجه مصير الاتحاد السوفيتى فى أفغانستان رئيس الائتلاف السورى: روسيا ستواجه مصير الاتحاد السوفيتى فى أفغانستان
قال رئيس الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية، خالد خوجة، إن روسيا أرسلت 2000 من المرتزقة إلى سوريا، وتريد رفع الرقم إلى 20 ألفًا، مؤكدًا أن اللعبة التى أراد أن يلعبها بوتين في سوريا ستنقلب عليه فى نهاية المطاف، ومن الممكن جدًا أن تواجه روسيا مصير الاتحاد السوفيتي في أفغانستان.

وأوضح خوجة فى تصريحات تليفزيونية، أن روسيا هدفها تقوية بشار الأسد ليجلس بقوة على طاولة المفاوضات، وأن الحل السياسى لن يتحقق وروسيا باتت تحتل سوريا، وأن الائتلاف لن يجلس معها على طاولة المفاوضات.

وأشار خوجة إلى أن القصف الروسى طال أيضًا مقاتلى الجيش السورى الحرّ، ومعظم الضحايا الذين سقطوا نتيجة هذا القصف هم من المدنيين، مضيفًا أن على روسيا أن تدرك أنه لا يمكن كسب حرب بقصف جوي همجي، وسيخسر الأسد وروسيا في نهاية المطاف، على حد تعبيره.

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