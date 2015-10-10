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بالصور.. إصابة طفل فلسطينى بالرصاص الحى و15 بالمطاط فى مواجهات مع الاحتلال بالخليل

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بالصور.. إصابة طفل فلسطينى بالرصاص الحى و15 بالمطاط فى مواجهات مع الاحتلال بالخليل بالصور.. إصابة طفل فلسطينى بالرصاص الحى و15 بالمطاط فى مواجهات مع الاحتلال بالخليل
أصيب طفل فلسطينى بالرصاص الحي، و15 شابا بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، بمفترق زيف ببلدة يطا، ومنطقة باب الزاوية فى مدينة الخليل.

وقال المدير الطبى لمستشفى الخليل الحكومى عبدالله القواسمة إن طفلا فلسطينيا (15 عاما) أدخل إلى المستشفى وهو مصاب بالرصاص الحى فى ساقه، واصفًا إصابته بالمتوسطة.

وأشارت مصادر طبية إلى أن 15 إصابة بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وحالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع نقلت إلى مستشفيات الخليل لتلقى العلاج.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة باب الزاوية مركز الخليل التجارى وفى منطقة زيف مدخل بلدة يطا جنوبا، عقب تشييع جثمانى الشهيدين محمد الجعبرى وأمجد الجندي، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلى الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، والحي، وقنابل الصوت، والغاز، على المواطنين، ما تسبب بإصابة العديد من المواطنين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وعشرات الحالات بالاختناق.

وقالت مصادر أمنية إن جنود الاحتلال الإسرائيلى اعتقلوا الشاب على محمود أبو اسنيد (20 عاما)، وهو يعانى من أمراض عقلية فى منطقة زيف، كما باغتوا الصحفيين أثناء تغطيتهم للأحداث على مفترق زيف جنوب الخليل، وحاولوا الاعتداء عليهم، وأصيب مهندس البث فى طاقم "فلسطين اليوم" جودة أبونجمة بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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