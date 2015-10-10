مدرب الأهلي - سعيد الكعبي لـ في الجول: بيسيرو مدرب جيد ولكن

هل اختيار جوزيه بيسيرو مديرا فنيا للنادي الأهلي اختيار صحيح؟ لماذا رحل المدرب من الإمارات وماذا يحتاج للنجاح؟ أسئلة من FilGoal.com يُجيب عنها المعلق الإماراتي الشهير علي سعيد الكعبي.

الأهلي أعلن رسميا يوم الجمعة تعاقده مع بيسيرو كمدير فني جديد للنادي. (طالع التفاصيل).

وكان FilGoal.com قد أكد في وقت سابق إن الأهلي تواصل مع بيسيرو والأخير وافق بالفعل على تولي تدريب الأهلي وينتظر القرار النهائي من مجلس إدارة الفريق وهو ما حدث بالفعل.

وتحدث المعلق الإماراتي الشهير علي سعيد الكعبي مع FilGoal.com عن بيسيرو الذي تولى تدريب نادي الوحدة الإماراتي من قبل.

وقال علي سعيد الكعبي: "بيسيرو مدرب جيد يمتلك سيرة ذاتية جيدة في أوروبا والخليج".

وأضاف "ولكنه يحتاج بعض الوقت حتى ينجح في تجربة الجديدة مع الأهلي".