تصفيات المونديال – تشاد تسقط سيراليون.. في طريق مواجهة مصر

تغلب منتخب تشاد على سيراليون بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت في إطار المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

واستضاف منتخب تشاد نظيره سيراليون في إطار ذهاب المرحلة الأولى من التصفيات، ونجح في الفوز عليه بهدف دون رد سجله ليجير ديجيمي في الدقيقة 47.

ومن المقرر أن يحل منتخب تشاد ضيفا على سيراليون يوم الثلاثاء المقبل لملاقاته في مباراة الإياب.

ويحتاج بذلك منتخب تشاد للتعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب حتى يضمن التأهل للمرحلة الثانية من أجل ملاقاة مصر.

والفائز من لقاء مصر والمتأهل من تشاد أو سيراليون سوف يتأهل للمرحلة الثالثة وهي دور المجموعات، حيث يصعد صاحب الصدارة مباشرة إلى المونديال.

يذكر أن منتخب تشاد يلعب مع مصر أيضا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

واكتسح الفراعنة مضيفهم تشاد في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بخمسة أهداف لهدف.