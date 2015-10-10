الأهلي في رسالة إلى جماهيره المعارضة: لا تقلقوا المجلس يسير في الاتجاه الصحيح

وجه محمود علام مدير عام النادي الأهلي رسالة إلى جماهير الأهلي المعترضة على مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر "ليطمئنهم على أحوال النادي الصحيحة".

الأهلي قرر رسميا تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو كمدير فني جديد للفريق خلفا لفتحي مبروك على أن يتولى تدريب الفريق عقب لقاء السوبر ضد الزمالك الذي سيقوده عبد العزيز عبد الشافي زيزو.

قبل أن يتقدم هيثم عرابي مسؤول التعاقدات الخارجية بالنادي يوم السبت باستقالته من منصبه. (تعرف على الأسباب).

وفي نفس الوقت علم FilGoal.com استياء عدلي القيعي المتحدث الرسمي باسم النادي من قصة تعيين بيسيرو كمدير فني للفريق. (طالع التفاصيل).

وتوجهت مجموعة من جماهير الأهلي تتزايد أعدادها بأستمرار إلى فرع النادي في الجزيرة اعتراضا على القرارات الأخيرة للمجلس.

وعن الجماهير المعترضة قال محمود علام: "لا تقلقوا مجلس إدارة الأهلي يسير في الاتجاه الصحيح".

وأضاف في تصريحات مع برنامج (الملاعب اليوم) "بالطبع الجماهير من حقها إبداء وجهة نظرها وهم جماهير محترمة. وأطمئنهم على أحوال النادي".

وأوضح "المجلس مستقر والنادي مستقر وكل أخبار الاستقالات لا أساس لها من الصحة وكاذبة هدفها تهديد استقرار النادي".