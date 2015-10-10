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الزمالك يقرر إعادة أشرف قاسم كرئيس قطاع الناشئين

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الزمالك يقرر إعادة أشرف قاسم كرئيس قطاع الناشئين الزمالك يقرر إعادة أشرف قاسم كرئيس قطاع الناشئين

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إعادة أشرف قاسم من جديد إلى منصبه كرئيس قطاع الناشئين في الزمالك.

وكان قاسم قد تولى المسؤولية خلفا لأحمد حسام "ميدو" الذي توجه لتدريب الإسماعيلي في الموسم المقبل.

وأكد الزمالك يوم الخميس الماضي إقالة أشرف قاسم من منصبه وتعيين محمد صلاح وعلم FilGoal.com وقتها إن خلافا حول رغبة قاسم في عدم قيد بعض اللاعبين من مواليد 1999 إذ يرى عدم صلاحيتهم. في حين أرادت الإدارة قيد اللاعبين هو السبب.

وفي النهاية انتهت الأزمة وقرر الزمالك إعادة أشرف قاسم إلى منصبه من جديد وإلغاء قرار الإقالة وإلغاء تولي محمد صلاح المنصب.

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