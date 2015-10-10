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ضبط مدير مصنع شحومات بحوزته زيوت مجهولة المصدر فى الدقهلية

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ضبط مدير مصنع شحومات بحوزته زيوت مجهولة المصدر فى الدقهلية ضبط مدير مصنع شحومات بحوزته زيوت مجهولة المصدر فى الدقهلية
ضبط رجال مباحث بالدقهلية مدير مصنع شحومات بحوزته كمية من الزيون مجهولة المصدر "بدون بيانات".

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارًا من العميد فهيم مكاوى رئيس مباحث التموين بضبط "محمد ع ع" -37 سنة - المدير المسئول عن مصنع شحومات بالمنطقة الصناعية فى جمصة، وبحيازته 64 جركن معبئة زيت ديزل سعة الجركن 20 لترًا بإجمالى 1280 لتر غير مدون عليها أى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية او الاستخدام.

شملت قائمة المضبوطات 20 جركن زيت ديزل سعة الجركن 20 لتر بإجمالى 400 لترا مدون عليها اكس ايويل لمحركات الديزيل انتاج نوفمبر 2014 الصلاحية 5 سنوات معبئة لشركة دولفين للزيوت والشحومات، و8 كرتونة بكل منها 12 عبوة بإجمالى 96 عبوة سعة الواحدة 700 ملى بإجمالى 67 كيلو مدون عليها زيت تربين عام خاص للتروس المفتوحة تصنع بدون ترخيص وعدم وجود سجل صناعى بالمخالفة لأحكام القانون رقم 281 لسنة 1994 القانون رقم 24 لسنة 1977 والقانون رقم 67 لسنة 2006 والقانون 359 لسنة 1956.

تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وتحرر للمتهم المحضر رقم 3406 جنح قسم جمصة لسنة 2015.

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مصر 365

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