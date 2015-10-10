ضبط 12 تاجر مخدرات فى حملة بشربين وبلقاس فى الدقهلية

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث بتمكن ضباط مباحث مركز بلقاس من ضبط " محمد. م. ش" - 32 سنة -بحوزته لفافة ورقية كبيره الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام وسلاح نارى [ بندقية خرطــوش مطموسة الأرقام ] وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فتحرر له المحضر اللازم وضبط "سامح. س.ح "وشهرته "صبرنه " - 34 سنة عاطل ومسجل معلومات تحت رقم 789/4 - بحوزته " 3 " لفافات ورقية كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 7 كيلو وسلاح نارى [ طبنجة عيار 8.5 مم " و12 طلقة وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار فتحرر له المحضر رقم 19880 جنايات لسنة 2015 وضبط "عادل. ع. إ" - 37 سنة عاطل - بحوزته " 23 " قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر وزنت 150 جرام وسلاح نارى [ طبنجة عيار 9 مم ] و50 جنيه وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار فتحرر له المحضر اللازم،وضبط "محمد. ص.ع "وشهرته" أبو سنة"- 30 سنة عاطل - بحوزته " 3 " لفافات بانجو وزنت 9 كيلو وسلاح نارى [ فــرد خرطوش ] وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فتحرر له المحضر رقم 19717 جنايات مركز بلقاس لسنة 2015.
وشملت قائمة المقبوض عليهم فى الحملة كلا من "محمود. ا. ش" - 26 سنة عاطل ومسجل معلومات جنائية تحت رقم 2334/13 متنوع - بحوزته لفافة بانجو وزنت 2.5 كيلو وسلاح نارى [ فــرد خرطوش ] وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار فتحرر له المحضر رقم 19460 جنايات مركز بلقاس لسنة 2015 و" محمد. ع. م" - 47 سنة عاطل - بحوزته لفافة بانجو وزنت 3 كيلو وسلاح نارى [ فــرد خرطوش ] وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار فتحرر له المحضر رقم 17107 جنايات مركز شربين لسنة 2015.
وضبطت الحملات أيضا " رجب. ا.ع "- 38 سنة عاطل - بحوزته لفافة بانجو المخدر وزنت 3 كيلو جرام وسلاح نارى [ فــرد خرطــوش ] وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار. فتحرر له المحضر اللازم بمركز شربين و" ياسر. ع. ر"- 42 سنة قهوجي- بحوزته لفافة بانجو وزنت 3 كيلو جرام وسلاح نارى [ فــرد خرطوش ] وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتحرر له المحضر اللازم بمركز شربين.
كما ضبطت " السيد. ن. ا "- 30 سنة عاطل ومسجل معلومات جنائية تحت رقم 13078/9 متنوع - بحوزته " 15 " قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش وزنت 200جرام وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، فتحرر له المحضر رقم 19670 جنايات مركز بلقاس لسنه 2015 و" محمد. إ. ر" - 28 سنة عاطل- بحوزته لفافة ورقية كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، فتحررله المحضر رقم 17106 جنايات مركز شربين لسنة 2015.
وألقت الحملات القبض على كلا من "عبد الفتاح.م.ع "- 58 سنة عامل ومسجل معلومات جنائية تحت رقم 855/4 متنوع - بحوزته " 260 " قرص ترامادول واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار فتحرر له المحضر رقم 19423 جنايات مركز بلقاس لسنة 2015 و"خالد. م. أ" - 40 سنة عاطل - بحوزته " 100 " قرص ترامادول واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار فتحرر له المحضر رقم 17019 جنايات مركز شربين لسنة 2015، وبإحالة جميع المتهمين إلى النيابة باشرت معهم التحقيق.