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ضبط 6 عاطلين بأسلحة بيضاء فى حملة بالإسماعيلية

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ضبط 6 عاطلين بأسلحة بيضاء فى حملة بالإسماعيلية ضبط 6 عاطلين بأسلحة بيضاء فى حملة بالإسماعيلية
ألقت مباحث الإسماعيلية القبض على 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة على مستوى المراكز والأقسام.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث بنجاح حملة أمنية فى القبض على كل من (م. ع. م ) - 23 سنة عاطل - بحوزته " مطواة " و(م. أ.م) 20 سنة عاطل - بحوزته " مطواة " و(ع. ح.س )- 27 سنة عاطل- بحوزته " سنجة " و(أ. م.ع ) - 31 سنة عاطل - بحوزته " خنجر " و( ع.م.ع) - 19 سنة عاطل -بحوزته "سكين" و(س. ن.أ ) - 33 سنة عاطل - بحوزته "سكين".

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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