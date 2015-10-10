ضبط 6 عاطلين بأسلحة بيضاء فى حملة بالإسماعيلية

ألقت مباحث الإسماعيلية القبض على 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة على مستوى المراكز والأقسام.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث بنجاح حملة أمنية فى القبض على كل من (م. ع. م ) - 23 سنة عاطل - بحوزته " مطواة " و(م. أ.م) 20 سنة عاطل - بحوزته " مطواة " و(ع. ح.س )- 27 سنة عاطل- بحوزته " سنجة " و(أ. م.ع ) - 31 سنة عاطل - بحوزته " خنجر " و( ع.م.ع) - 19 سنة عاطل -بحوزته "سكين" و(س. ن.أ ) - 33 سنة عاطل - بحوزته "سكين".
وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.