القبض على هاربين من المؤبد فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية من القبض على هاربين من المؤبد.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقيه إخطارا من العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية بقيام العقيد أحمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية بالقبض على كل من المدعو (هـ . م . ع) 41 سنة عاطل مقيم فنارة دائرة مركز فايد مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 3284 لسنة 2013 جنايات قسم ثالث القاهرة الجديدة والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة " مخدرات " والمدعو (إ . ج . م )30 سنة عاطل مقيم ابوسلطان دائرة مركز فايد مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 25515 لسنة 2001 جنايات مركز بلبيس شرقية والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة " مخدرات " .

تم التحفظ على المتهمين وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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