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ضبط 4 متهمين مطلوبين لتنفيذ الأحكام فى حملة لمباحث دمياط

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ضبط 4 متهمين مطلوبين لتنفيذ الأحكام فى حملة لمباحث دمياط ضبط 4 متهمين مطلوبين لتنفيذ الأحكام فى حملة لمباحث دمياط
تمكنت حملة لرجال مباحث دمياط بإشراف العميد سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط المحكوم عليه صلاح غويش صالح السيد المقيم بدائرة مركز المنيا محافظة المنيا المطلوب التنفيذ عليه غيابيا بالسجن ثلاث سنوات فى القضية رقم 1797 جنايات مركز المنيا لسنة 2013 المقيدة برقم كلى 2753 لسنة 2013 حصر رقم 436 لسنة 2014 "مخدرات".

وتم تنفيذ عدد من الأحكام حيث تم ضبط المحكوم عليه ياسر .م .ا سن 38 عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة كفرسعد والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد ( 7 ) أحكام جزئية " تبديد ـ إيصال أمانة ".

كما تم ضبط المحكوم عليه وهبة .ا .ا 37 سنة عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد ( 12 ) حكما جزئيا " تبديد ـ إيصال أمانة، كما تم ضبط المحكوم عليه وليد .ع .ا سن 35 سائق ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد ( 7 ) أحكام جزئية " تبديد ـ إيصال أمانة.

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مصر 365