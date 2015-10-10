دعوى تطالب بوقف برنامج "أبلة فاهيتا" لمخالفته تقاليد المجتمع

أقام الدكتور سمير صبرى المحامى دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد رئيس مجلس الوزراء، يطالب خلالها بوقف عرض برنامج أبلة فاهيتا، الذى يعرض على قناة cbc، لمخالفته القيم والأخلاق بإيحاءات جنسية وتقاليد المجتمع.

وقال صبرى إن برنامج معروف باسم آبلة فاهيتا يعرض على شاشة قناة CBC تقدمه دمية صناعية تسمى أبلة فاهيتا وهى شخصية بلهاء تتبارى وتتباهى في التحدث بإسفاف وبألفاظ تخالف كل القيم والأخلاق وبإيحاءات جنسية فجة خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن هذا البرنامج يدخل كل بيت وتشاهده بعض الأسر ولا يمكن أن يقال أن هذا حرية رأي أو إبداع حيث أن هناك خيطًا رفيعًا بين الإسفاف والانحطاط وحرية الرأى والإبداع كذلك فرق كبير بين الديمقراطية والسفالة وقلة الأدب.

وأضاف صبرى فى دعواه أن هذا البرنامج يتحدث عن الأعضاء الجنسية للرجل بطريقة مبتذلة تمامًا كذلك يتطاول ويسخر بطريقة لا أخلاقية من شخصيات لها اسمها وتاريخها بجرأة ووقاحة متناهية، وإن جميع ما يعرض على قناة CBC من خلال برنامج أبله فاهيتا تخالف تماما كل تقاليد المجتمع مع الأخذ فى الاعتبار أنه من غير المقبول أن يعرض على شاشة قناة من المفترض أنها تحترم نفسها وتحترم مشاهديها وأخلاق وقيم وعادات مجتمع له ثوابته وأصوله.

واختتم صبرى صحيفة دعواه بطلب الحكم بوقف عرض برنامج (أبلة فاهيتا).

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