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إحباط محاولة شخصين التنقيب عن الآثار داخل منزلهما بأسوان

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إحباط محاولة شخصين التنقيب عن الآثار داخل منزلهما بأسوان إحباط محاولة شخصين التنقيب عن الآثار داخل منزلهما بأسوان
تمكنت مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان، اليوم السبت، من إحباط محاولة شخصين التنقيب عن الآثار داخل منزلهما بأسوان، بحثًا عن الثراء السريع.

وصلت معلومات لضباط مباحث السياحة والآثار بأسوان، عن قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار داخل منزلهما بمنطقتى "الشنقراب" و"شارع عباس فريد" دائرة قسم أول أسوان.

وبإخطار اللواء علاء السباعى مدير المباحث الجنائية، كلف العقيد خالد العيسوى مفتش مباحث السياحة والآثار بأسوان، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم، وإحباط محاولتهما للتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، تمكنت قوة أمنية ترأسها العقيد أحمد شندى، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان، والرائد محمد عليوة رئيس مباحث الأثار، وشارك فيها النقيب عمرو لطفى والنقيب خالد مرشدى، من ضبط المتهم "محمد.ا.م" 64 سنة، سائق، ومقيم شارع عباس فريد، وعثر داخل منزله على حفره بأبعاد 2 متر × 2 متر، وبعمق 5 أمتار، تنتهى بسرداب من ناحية الشمال، وأدوات الحفر.

كما تم ضبط المتهم "محمد.م.ا" 35 سنة، تاجر، ومقيم الشنقراب، وعثر بمنزله على حفرة بأبعاد 3 أمتار × 3 أمتار، وبعمق 3 أمتار، وعثر على أدوات الحفر.

وبإخطار العميد أسامة الصغير، مدير إدارة شرطة السياحة والآثار بأسوان، تحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.
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