أطعمة تقضى على دهون البطن.. أبرزها البروكلى والقرنبيط

الكرش ودهون البطن من أكثر الأمور التى تؤرق الكثيرين من السيدات والرجال على حد سواء، لذلك يتم البحث كثيراً عن طرق لخفض هذه الدهون

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الامريكى ‘Health”، أن هناك 6 أطعمة من أفضل الأطعمة الطبيعية لخسارة ملحوظة فى الوزن، وتشمل:

1- الأفوكادو

>الأفوكادو مصدر صحى من الدهون غير المشبعة والتى تعمل على تحسين صحة القلب، وخفض الكولسترول، وتحسين ضغط الدم، كما أن الافوكادو مصدر كبير للبوتاسيوم واللوتين، وفيتامين C و E.

وأوضح الخبراء أن خفض الكولسترول، وتحسين ضغط الدم وتعزيز صحة القلب والشرايين، كل هذه الأمور تساعد على فقدان الوزن وخاصة فى منطقة البطن.

2- القرنبيط

>يعتبر القرنبيط واحدا من أصح الأطعمة، حيث إنه يحتوى على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية، كما أنه يحتوى على وفرة من المواد الكيميائية النباتية التى يمكن أن تساعد فى مكافحة السرطان وتحسين الصحة.

ويحتوى القرنبيط على الكثير من فيتامين A، C، K، حمض الفوليك، ويحتوى أيضاً على الألياف التى سوف تعزز صحة الجهاز الهضمى، إضافة إلى أنه يساعد فى القضاء على دهون البطن.

3- البروكلى

>يعتبر البروكلى مصدر جيد لفيتامين A و K، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، كما أنه يساعد فى القضاء على الدهون فى البطن.