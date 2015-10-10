عبد الفضيل يحكي – كواليس مفاوضاته مع الأهلي قبل فسخ التعاقد.. وما هي الخطوة المقبلة

روى شريف عبد الفضيل لاعب الأهلي كواليس المفاوضات معه من قبل مسؤولي النادي قبل فسخ تعاقده وما هي الخطوة المقبلة له.

وتحدث عبد الفضيل لبرنامج الملاعب اليوم قائلا:"ما حدث في البداية هو وجود مفاوضات بين علاء عبد الصادق وشقيقي نبيل من أجل البحث عن حل ودي".

عبد الفضيل: أحد المسؤولين بالأهلي كان يريد منعي من التدرب.. وهذه سبب كثرة إصاباتي

وتابع"عبد الصادق كان يدرك كم المشاكل التي من الممكن أن تحدث حال فسخ الأهلي للتعاقد من طرف واحد، ولهذا كان يبحث عن حل ودي معنا".

وبسؤاله إذا كان طلب الحصول على المقابل المادي لقيمة تعاقده مع الأهلي بالكامل أجاب"كل ما حدث هو إننا كنا نتفاوض حتى لا يخسر الأهلي أو أنا الكثير".

وواصل"فوجئنا بعد رحيل عبد الصادق بفسخ الأهلي للتعاقد، ألم يكن يقدر على القيام بذلك الأمر بدلا من البحث عن حل ودي معنا".

وأكمل"الأهلي اتخذ إجراء قانوني ضدي بعدما فسخ تعاقدي لدى اتحاد الكرة".

وعن الخطوة المقبلة للرد على فسخ التعاقد علق"سوف ألجأ لاتحاد الكرة، مشكلتي ليست مع الأهلي هي مع بعض الأفراد".

وأردف"أنا أحب الأهلي كثيرا وضحيت بالكثير من أجله وهو أيضا له الكثير من الفضل علي".

وأضاف"هذه ليست مبادئ الأهلي التي نعرفها طوال تاريخه".

وأتم"الخطوة المقبلة هو اللجوء لاتحاد الكرة والبحث عن كيفية الرد فالقيد سوف يغلق عقب أربعة أيام ونحاول البحث عن فريق جديد بشكل سريع".