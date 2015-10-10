ثلاثي أعضاء إدارة الأهلي يردون على أنباء استقالتهم

رد ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة النادي الأهلي على الأنباء التي انتشرت في الساعات الأخيرة حول قيامهم بتقديم استقالة اعتراضا على تعيين جوزيه بيسيرو مديرا فنيا للفريق.

وقرر الأهلي تعيين بيسيرو مديرا فنيا للفريق خلفا لفتحي مبروك على أن يبدأ مهمته بشكل رسمي عقب لقاء السوبر أمام الزمالك.

قبل أن يتقدم هيثم عرابي مسؤول التعاقدات الخارجية بالنادي يوم السبت باستقالته من منصبه. (تعرف على الأسباب).

وفي نفس الوقت علم FilGoal.com استياء عدلي القيعي المتحدث الرسمي باسم النادي من قصة تعيين بيسيرو كمدير فني للفريق. (طالع التفاصيل).

وانتشرت في الساعات الأخيرة أنباء عن استقالة أكثر من عضو من مجلس إدارة الأهلي اعتراضا على تعيين بيسيرو وهو ما تم نفيه.

وتحدث هشام العامري قائلا:"هذه أنباء ليس لها أي أساس من الصحة، أنا مستمر وسوف أبذل قارى جهدي لإعادة الأهلي للمكانة التي يستحقها".

وأضاف"الأهلي يحتاج إلى تكاتف أبنائه في هذا التوقيت بالذات، خاصة وإننا نستعد للقاء هام أمام الزمالك".

وأكمل"ولكن هذا لا يعني الصمت تجاه أي أخطأء تحدث، ولا بد أن يستعيد الأهلي مكانته في الساحات المحلية والإفريقية".

في الوقت ذاته تحدث مروان هشام عضو مجلس الإدارة قائلا:"لم أفكر مطلقا في تقديم استقالتي".

وأردف"نعمل حاليا على العبور بالنادي لبر الأمان وتخطي تلك المرحلة الصعبة".

وهو نفس ما سار عليه محمد جمال هليل"لم أتقدم باستقالتي كما تردد، نحن نعمل حاليا على إعادة الأهلي لمكانته الطبيعية".