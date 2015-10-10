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مبعوث الرئيس يبحث دعم نيبال والمالديف لمصر في مجلس الأمن

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مبعوث الرئيس يبحث دعم نيبال والمالديف لمصر في مجلس الأمن مبعوث الرئيس يبحث دعم نيبال والمالديف لمصر في مجلس الأمن

مجلس الامن

أوفد رئيس الجمهورية السفير حاتم تاج الدين، سفير الدولة في نيودلهي كمبعوٍث خاٍص إلى رئيسىّ جمهورية نيبال وجمهورية المالديف؛ لتسليم رسالًة بشأن ترشح للمقعد غير الدائم لعضوية مجلس الأمن عن عامي 2016 – 2017.
> والتقى السفير حاتم تاج الدين، في نيبال برئيس الجمهورية رام ياداف، حيث قام بتسليمه الخطاب الموجه من الرئيس عبد الفتاح السيسى. كما تناول اللقاء استعراض الدور المصري في حفظ السلم والأمن الدوليين، وكذا التعاون جنوب – جنوب من خلال حركة عدم الانحياز ومجموعة 77 وكذلك المجموعتين العربية والأفريقية، وتطرق لمشاركة مصر الفعالة في عمليات حفظ السلام في العديد من المهام الدولية بالقارتين الأفريقية والآسيوية.

كما التقى مبعوث رئيس الجمهورية خلال تواجده بالعاصمة النيبالية كاتمندو بوزير الصحة بصفته القائم بأعمال وزير الخارجية الذي أشاد بالعلاقات الثنائية بين البلدين، كما أعرب عن شكر بلاده للمساعدات المصرية الإنسانية لنيبال إبان الزلزال الذي ضرب البلاد في إبريل الماضي.

والتقى السفير حاتم تاج الدين، في المالديف بنائب رئيس الجمهورية أحمد ادهيب عبد الغفور، حيث سلمه الخطاب الموجه من الرئيس عبد الفتاح إلى رئيس جمهورية المالديف بشأن ترشح مصر لعضوية مجلس الأمن، إضافة إلى رسالة دعم للرئيس المالديفي بعد الحادث الذي تعرض له القارب الذي كان يستقله نهاية سبتمبر الماضي.

وشملت زيارة مبعوث رئيس الجمهورية للمالديف لقاء كل من وزير الشئون الرئاسية ونائبة وزيرة الخارجية اللذان أشادا بعلاقات الصداقة بين البلدين وتطلع المالديف لتعزيز علاقات التعاون مع مصر في شتى المجالات، إضافة إلى ما يتمتع به الأزهر الشريف من مكانة خاصة في وجدان الشعب والحكومة المالديفية بوصفه منارة لنشر تعاليم الدين الإسلامي السمح.

وقد أعلنت المالديف عقب الزيارة دعم المالديفية لترشح مصر للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن.

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