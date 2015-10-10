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ماهي مجالات التعاون العسكري بين مصر وفرنسا؟

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ماهي مجالات التعاون العسكري بين مصر وفرنسا؟ ماهي مجالات التعاون العسكري بين مصر وفرنسا؟

مراسم التوقيع على صفقة شراء حاملتي “ميسترال”

 

تقرير : نانيس البيلي

تدعيمًا لقدرات القوات المسلحة المصرية، واستمراراً للسياسة التي انتهجتها إدارة الرئيس عبدالفتاح في دعم الجيش عسكريًا لمواجهة مخاطر الإرهاب والتطرف داخليًا وخارجيًا، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مراسم التوقيع على صفقة حاملتي المروحيات “ميسترال”، وإعلان نوايا بين وزارتي الدفاع المصرية ونظيرتها الفرنسية، مع رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، بقصر الاتحادية الرئاسي، وتعد أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا والعالمين العربي والإسلامي، تمتلك حاملات مروحيات.

وترصد وكالة “أونا” آراء خبراء عسكريين حول مجالات التعاون العسكري بين مصر وفرنسا:

يقول اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن التعاون بين مصر وفرنسا في مجالات الدفاع العسكري كثيرة جداً، منها الزيارات المتبادلة والتدريب المشترك وتخصيص أماكن لتدريب الدارسين المصريين، كذلك في تقديم التسهيلات البحرية والجوية مثل السماح للقطع البحرية الفرنسية أن ترسو في الموانيء المصرية وتزود بالوقود وبالغذاء وعمليات الصيانة والإصلاحات، كما يمكن التعاون في مجال التصنيع العسكري.

وأضاف “فؤاد”، في تصريحات لوكالة “أونا”، أن التعاون العسكري بين القاهرة وباريس ليس من بينها أعمال القتال أو المشاركة في الحروب، مشيراً إلى أن الاتفاق يعد إطار عام “نظري” وليس تفاصيل، وبعد ذلك يأتي تحديد الأسعار والكميات وموعد التنفيذ.

ويوافقه الرأي، اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري، ويشير إلى أن مجالات التعاون العسكري بين مصر وفرنسا كثيرة ومتعددة، منها تبادل الخبرات والتدريب وفي مجال المعلومات، وتبادل الخبرات المشتركة في مجالا التصنيع الحربي.

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أونا

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