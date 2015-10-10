سفير مصر يعقد مؤتمرًا في البرلمان البولندي للتحضير للمنتدى “البولندي-الإفريقي”

قام سفير مصر لدى بولندا، يوسف زاده، بعقد مؤتمٍر صحفٍي بمبنى البرلمان البولندى أمس بمناسبة مشاركة مصر كضيف شرف فى المنتدى (البولندي-الأفريقي) المقرر عقده فى مدينة وودج في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها السفارات المصرية حول العالم لتدعيم أواصر التعاون مع مختلف الدول في شتي المجالات.

تناول المؤتمر مختلف أبعاد العلاقات المصرية البولندية، حيث شهدت حركة التبادل التجاري بين البلدين زيادًة غير مسبوقٍة خلال العام الجاري، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال الفترة ( يناير – يوليو 2015) 324 مليون دولار بنسبة زيادة قاربت 35 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.

وحققت الصادرات البولندية إلى مصر قفزًة كبيرًة بوصولها إلى 254.1 مليون دولار خلال نفس الفترة وبنسبة زيادة قاربت 59 % مقارنًة بنفس الفترة من العام الماضى. ومن المتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 600 مليون دولار بنهاية العام الجاري، حيث تستهدف الخطة الموضوعة من جانب السفارة الوصول بهذا الرقم إلى ما يتجاوز المليار دولار بنهاية عام 2016 لتكون بولندا الشريك التجاري الثامن لمصر على مستوى الاتحاد الأوروبي، كما تسعى مصر لتكون الشريك التجاري والاستثماري الأول لبولندا داخل القارة الأفريقية.

وعلى صعيد الاستثمارات البولندية في مصر، فهناك العديد من الدراسات التي قاربت على الانتهاء والخاصة بالبدء في إنشاء عدد من المشروعات الاستثمارية البولندية في مصر في مجالات النقل والسكك الحديدية، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية، كما تسعى الخطة الترويجية الموضوعة إلى إنشاء منطقة صناعية بولندية في مصر يكون جزء كبير من إنتاجها مخصص لاختراق السوق الأفريقي.

وأشار السفيرالمصري، أن العام الحالي قد شهد كثافًة في عدد الزيارات والبعثات المتبادلة بين البلدين، بهدف استكشاف الفرص التي تتيحها مصر للشركات البولندية فيما يتعلق باختراق السوق الأفريقي.

واختتم سفير مصر في بولندا حديثه بالتأكيد علي أن مصر تعتبر البوابة الرسمية والرئيسية للدخول إلي السوق الأفريقي بالنسبة للشركات البولندية، وتعتبر مشاركة مصر كضيف شرف بالمنتدى البولندي الأفريقي هذا العام فرصة مناسبة لعرض كافة المشروعات والمقترحات والحوافز التي تقدمها مصر للشركات البولندية للدخول إلى السوقين المصري والأفريقي.