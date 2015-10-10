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ابتكار منظار تصويب ثلاثي الأبعاد

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ابتكار منظار تصويب ثلاثي الأبعاد ابتكار منظار تصويب ثلاثي الأبعاد

أرشيفية

عرض مصنع “جوبيتر” الروسي للبصريات والميكانيك في المعرض الدولي لوزارة الدفاع في “اليوم العالمي للابتكار” منظار تصويب ثلاثي الأبعاد لا مثيل له في العالم.

وحسب قول المدير العام للمصنع نيقولاي كليمكين، يمكن بواسطة هذا المنظار تغير درجة التجسيم. وأضاف “خلال عملية إنتاج منظار التصويب “فالداي PG-210 ” تم ابتكار تكنولوجيا للحصول على الصور المجسمة للتضاريس الأرضية والعناصر التي عليها. استنادا إلى هذه التكنولوجيا سيتم إنتاج مناظير تصويب مختلفة ذات ميزات فريدة”.

لا تصدر من هذه المناظير إشعاعات باتجاه الهدف، أي أنها غير مرئية ولا يمكن اكتشافها باستخدام وسائل اكتشاف البصريات المستخدمة حاليا.

هذه المناظير مخصصة بالدرجة الأولى لبنادق كلاشنيكوف الرشاشة. كما يمكن تثبيتها على بنادق الصيد وغيرها من البنادق.

 

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