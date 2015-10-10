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سيلينا جميز تنفي الإشاعات حول إدمانها

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سيلينا جميز تنفي الإشاعات حول إدمانها سيلينا جميز تنفي الإشاعات حول إدمانها

المغنية الأمريكية الشابة سيلينا غوميز

أعلنت المغنية الأمريكية الشابة سيلينا جوميز أنها مصابة بمرض الذئبة، الذي يصيب جهاز المناعة بالجسم وأنه بدا ينحصر الآن بعد خضوعها للعلاج الكيميائي.

وأكد جوميز أن إصابتها بهذا المرض كان سببا في إلغاء حفلاتها الختامية في جولتها الفنية عام 2013، والتي كان مقررا إحيائها في روسيا واستراليا.

وأشارت المغنية، البالغة من العمر 23 عاما، في لقاء صحفي، إلى أنها أرادت تكذيب الشائعات التي طالتها آنذاك بشأن وقوعها في براثن الإدمان أو مرورها بمشكلات نتيجة انفصالها عن نجم البوب جاستن بيبر، بعد دخولها مصحة علاجية في أريزونا.

وأضافت جوميز إنها تحافظ على صحتها في الوقت الراهن باعتماد “نظام غذائي والأدوية” مع إحاطة نفسها بالصدقاء الذين يدعمونها. كما تستعد لطرح ألبومها الجديد ” ريفايفل” بالأسواق هذا الأسبوع.

يذكر أن سيلينا جوميز بدأت كممثلة في قناة “ديزني تشانيل” خلال فترة مراهقتها بمسلسل “ذي ويزردز اوف وافرلي بليس” قبل أن تبدأ مشوارها الموسيقي بأغان مثل “لاف يو لايك إيه لاف سونج”.

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