اشحن طاقتك وجدد نشاطك بـ5 حبات فول سودانى

حبات الفول السودانى المحمص من التسالى المفيدة التى يعشقها الكثيرون، كما أنه يحتوى على كميات مناسبة من البروتينات والفيتامينات كفيتامين e ونسبة من الدهون، ولذا وجب تناوله باعتدال حتى لا يصبح سبب فى زيادة الوزن والإصابة بالسمنة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بالقصر العينى، أوضح أن الفول السودانى يحتوى على نسب جيدة من الكالسيوم والماغنيسيوم والحديد أيضا، وهو ما يجعله سبب إمداد الجسم بالطاقة والحيوية اللازمة، لذا فيمكن تناول 5 حبات محمصة منه بين وجبتى الإفطار والغذاء، أو تناول ملعقة من زبدة الفول السودانى لزيادة الطاقة وبذل الجهد دون الشعور بالكسل أو الضعف.
>وتابع د.منيسى حديثه قائلا إن الفول السودانى يساعد على تقليل نسب الإصابة بالجلطات، كما يساعد على تقليل نسب الكوليسترول الضار، وهى فائدة تجعله من أهم المكسرات التى تفيد الجسم شريطة عدم تناوله بكميات كبيرة.وأوضح أن لفول السودانى فائدة وقائية فهو يقى البشرة من ذبول البشرة والتجاعيد ويجعلها نضرة.
>الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بالقصر العينى، أوضح أن الفول السودانى يحتوى على نسب جيدة من الكالسيوم والماغنيسيوم والحديد أيضا، وهو ما يجعله سبب إمداد الجسم بالطاقة والحيوية اللازمة، لذا فيمكن تناول 5 حبات محمصة منه بين وجبتى الإفطار والغذاء، أو تناول ملعقة من زبدة الفول السودانى لزيادة الطاقة وبذل الجهد دون الشعور بالكسل أو الضعف.
>وتابع د.منيسى حديثه قائلا إن الفول السودانى يساعد على تقليل نسب الإصابة بالجلطات، كما يساعد على تقليل نسب الكوليسترول الضار، وهى فائدة تجعله من أهم المكسرات التى تفيد الجسم شريطة عدم تناوله بكميات كبيرة.وأوضح أن لفول السودانى فائدة وقائية فهو يقى البشرة من ذبول البشرة والتجاعيد ويجعلها نضرة.