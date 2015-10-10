أخبار مصر للساعة6.. بعد توقيع الاتفاقية.. "ميسترال" تدخل الخدمة قريباً

لـ"اليوم السابع"

نشر الموقع الإلكترونىعدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها تغطية لمراسم توقيع اتفاقية تسليم حاملتى الطائرات "ميسترال"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، على هامش زيارة رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس، للقاهرة.

وعلى مدار الساعات الماضية، واصل

"اليوم السابع"

وفيما يلى موجز أخبار السادسة :

تغطيته للانفجاريين الإرهابيين اللذين شهدتهما العاصمة التركية أنقرة، وأسفرا عن مقتل ما يقرب من 90 شخصاً وإصابة العشرات..

- بالفيديو.. حلم "مسيترال" أصبح حقيقة.. السيسى يشهد توقيع اتفاقية شراء حاملتى المروحيات.. ورئيس الوزراء الفرنسى يشير بعلامة النصر للرئيس أثناء توقيع الصفقة.. وشريف إسماعيل يقيم مأدبة غداء لـ"فالس"

- الخارجية تعلن تحرير مركبى صيد مصريين احتجزتهما السلطات التونسية

- السيسى يوجه وزير الكهرباء بتزويد المدن الجديدة بالطاقة المتجددة

- بلاغ للنيابة ضد استغلال "النور" الأطفال فى الدعاية الانتخابية بالإسكندرية

- الأوقاف تغسل يدها من استغلال المرشحين للمساجد فى الدعاية.. وتؤكد عدم صحة معظم الشكاوى فى ردها للعليا للانتخابات.. وتكشف: مسجد الشهيد بحلوان أهلى ولم نضمه.. وأزلنا لافتة مرشح للنور فى مسجد بالإسكندرية

- مفاجأة.. الدجال المتهم بقتل سيدة بالإسكندرية مسئول حزب النور فى قرية بهيج

- العليا للانتخابات: 27 مليون ناخب فى المرحلة الأولى موزعين بـ103 لجان عامة

- مجلس كنائس مصر: لا علاقة لنا بالانتخابات.. ونكتفى بدعوة الأقباط للمشاركة

- وزارة الصحة التركية: ارتفاع أعداد ضحايا انفجارى أنقره إلى 86 قتيلا

- الخارجية تدين تفجيرى محيط محطة قطارات أنقرة

- الأزهر يدين تفجيرات أنقرة ويطالب بتكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب

- بالفيديو والصور.. تركيا فى مرمى الإرهاب.. مقتل وإصابة العشرات فى انفجارين يهزان العاصمة التركية أنقرة بمحطة قطار.. وكالات أنباء: الحادث وقع فى تقاطع طرق وقت ذروة والضحايا مرشحون للتزايد

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- بالصور.."الانتفاضة الثالثة" تشتعل.. الفلسطينيون يدافعون عن أنفسهم أمام "المجنزرات" و"المدرعات" بـ"الحجر" و"السكين"..وجيش الاحتلال يقتل ويصيب العشرات بالرصاص الحى..وحماس والفصائل تعلن المواجهة المفتوحة

- بالفيديو والصور.. للمرة الثانية.. استشهاد فلسطينى بعد طعنه 3 جنود احتلال

- مراسل "النيل للأخبار" فى غزة يروى تفاصيل احتجازه بيد "داخلية حماس" بسبب تغطية احتفالات ذكرى "أكتوبر" بالقطاع .. عمر بشير: الشرطة استخدمت التراخيص الأمنية كمسمار جحا لمنع الاحتفال بالنصر

>- وفاة ممدوح البلتاجى وزير السياحة والإعلام والشباب الأسبق.. الراحل صاحب أشهر مصطلح "السياحة تمرض لكنها لن تموت".. وترك بصماته محفورة فى القطاع.. ومشوار عطائه بالدولة بدأ من 1958حتى 2005

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