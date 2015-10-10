بالصور.. وصول القطع الأثرية لمتحف المطار استعدادا لافتتاحه

ينفرد "اليوم السابع" بنشر الصور الخاصة بلحظة وصول القطع الأثرية لمتحف المطار قادمة من المتحف المصرى تمهيدا لفض تغليفها لإتمام سيناريو العرض المتحفى.إعلان - Ads إعلان - Ads
>
وكانت "اليوم السابع" قد نقلت من مصادر داخل وزارة الآثار أن القطع المختارة لمتحف المطار تحركت صباح اليوم من المتحف المصرى لمتحف المطار.
>"الآثار" تبدأ نقل القطع الأثرية لمتحف المطار
>
وكانت "اليوم السابع" قد نقلت من مصادر داخل وزارة الآثار أن القطع المختارة لمتحف المطار تحركت صباح اليوم من المتحف المصرى لمتحف المطار.
>
> وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القطع المختارة لمتحف المطار يبلغ عددها 39 قطعة أثرية من مختلف العصور، وأن العملية مؤمنة تماما.
>
>"الآثار" تبدأ نقل القطع الأثرية لمتحف المطار