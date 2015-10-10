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بالصور.. وصول القطع الأثرية لمتحف المطار استعدادا لافتتاحه

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بالصور.. وصول القطع الأثرية لمتحف المطار استعدادا لافتتاحه بالصور.. وصول القطع الأثرية لمتحف المطار استعدادا لافتتاحه
ينفرد "اليوم السابع" بنشر الصور الخاصة بلحظة وصول القطع الأثرية لمتحف المطار قادمة من المتحف المصرى تمهيدا لفض تغليفها لإتمام سيناريو العرض المتحفى.
>اليوم السابع -10 -2015

وكانت "اليوم السابع" قد نقلت من مصادر داخل وزارة الآثار أن القطع المختارة لمتحف المطار تحركت صباح اليوم من المتحف المصرى لمتحف المطار.
>اليوم السابع -10 -2015
> وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القطع المختارة لمتحف المطار يبلغ عددها 39 قطعة أثرية من مختلف العصور، وأن العملية مؤمنة تماما.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


>"الآثار" تبدأ نقل القطع الأثرية لمتحف المطار

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