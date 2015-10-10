رئيس الوزراء الفرنسى: صفقة توريد حاملتى "ميستيرال" لمصر تبلورت فى شهرين

قال مانويل فالس، رئيس الوزراء الفرنسى، إن هناك ٥٠ شركة فرنسية فى مصر ، وسيكون هناك تعاون مشترك أكثر فعالية فى الفترة القادمة، كما دعى مواطنى بلاده لزيارة مصر فى إطار تنشيط السياحة، حيث قال: "يجب أن تأتوا لمصر فهذه بلد جميلة".

وبالحديث عن توقيع اتفاقية بيع حاملتى المستيرال لمصر، أضاف "فالس" فى مؤتمر صحفى مع نظيره المصرى، بمقر مجلس الوزراء، اليوم السبت، أن الاتفاق تبلور فى شهرين، وتم التصويت عليه فى البرلمان الفرنسى.

وأوضح أن الاتفاقية تجسد عمق العلاقات بين البلدين والتعاون العسكرى، مؤكدًا أن فرنسا تريد دعم مصر فى الدفاع عن نفسها وتضمن أمنها.

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