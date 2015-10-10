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رئيس الوزراء: توقيع اتفاقية لتنمية المناطق العشوائية مع فرنسا

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رئيس الوزراء: توقيع اتفاقية لتنمية المناطق العشوائية مع فرنسا رئيس الوزراء: توقيع اتفاقية لتنمية المناطق العشوائية مع فرنسا
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسى مانويل فالس، إن المباحثات الثنائية مع الجانب الفرنسى أعقبها مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات لتمويل برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف، وإنشاء محطة توليد كهرباء بواسطة الخلاليا الفوتوفولتية، وخطاب نوايا بين البنك التجارى الدولىCIB والوكالة الفرنسية للتنمية.
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