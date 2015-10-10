رئيس الوزراء: توقيع اتفاقية لتنمية المناطق العشوائية مع فرنسا

السيسى يستقبل رئيس وزراء فرنسا.. ووزير الدفاع يصل قصر الاتحادية

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قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسى مانويل فالس، إن المباحثات الثنائية مع الجانب الفرنسى أعقبها مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات لتمويل برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف، وإنشاء محطة توليد كهرباء بواسطة الخلاليا الفوتوفولتية، وخطاب نوايا بين البنك التجارى الدولىCIB والوكالة الفرنسية للتنمية.

رئيس الوزراء الفرنسى يصل قصر الاتحادية للقاء السيسى

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رئيس الوزراء لنظيره الفرنسى: العلاقات بين البلدين شهدت تطورا كبيرا

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رئيس وزراء فرنسا يصل القاهرة على رأس وفد وزارى.. وشريف إسماعيل يستقبله

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