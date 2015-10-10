شركات الطيران تبدأ تطبيق الزيادة الجديدة على تذاكر السفر

بدأت شركات الطيران العاملة فى مصر تطبيق الزيادة الضريبية الجديدة على تذاكر السفر إلى الخارج، وفقا للقرار الجمهورى بتعديل الضريبة على تذاكر السفر إلى الخارج التى تبدأ من خط سيرها من مصر، والتزمت جميع شركات الطيران العاملة فى مصر، وذلك بعد إدرجها للزيادة الجديدة على أجهزة الحجز.

وصرح مصدر مسئول بالطيران المدنى بأن أجهزة الحجز بشركات الطيران، أدرجت الزيادة الجديدة على التذاكر الصادرة من مصر إلى الخارج وفقا لتعديل الضريبة الجديدة، وقال بالنسبة للدرجة الأولى تمت زيادة ١٠٠ جنيه لتصل إلى ٤٠٠ بدلا من 300 جنيه، والدرجة السياحية ٥٠ جنيها لتصل إلى 150 جنيها بدلا من 100 جنيه، بينما درجة رجال الأعمال ٣٠٠ جنيه لتصل إلى ٤٠٠ جنيه، وتلك الزيادة قاصرة على التذاكر الصادرة من مصر فقط وليس من الخارج.

وأرجع المصدر الزيادة الكبيرة فى درجة رجال الأعمال إلى أنها كانت تعامل ضريبيا مثل الدرجة السياحية، لأنها لم تكن موجودة عند التعديلات القانونية التى صدرت عام ١٩٧٨، ولذلك تم معاملتها ضريبيا مثل الدرجة الأولى.

وأكد أحد مسئولى شركات الطيران أن الزيادة الجديدة لن تؤثر على حركة السفر إلى الخارج كما يقول البعض، لأن نسبة أكثر من ٩٨٪ من الركاب من مرتادى الدرجة السياحية أى الزيادة بالنسبة لهم لن تتجاوز الـ٥٠ جنيها فقط وهى زيادة طفيفة لن تجعل أحد يحجم على السفر.

وأشار إلى أن الزيادة لن تساهم كما يقول البعض فى زيادة الحركة السياحية الداخلية، لعدم فرض ضرائب على تذاكر الطيران الداخلى، أو ستساهم فى عدم خروج العملة الصعبة من البلاد، كما يدعى البعض، لأن مبلغ الضريبة طفيف على الدرجة العادية، ولن يجعل المسافر يتراجع عن السفر سوا للعمل بالخارج أو السياحة، لكنها فى ذات الوقت تحقق دخل للدولة لان المبلغ بالكامل يتم تحصيله لصالح وزارة المالية وليس لشركات الطيران.

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