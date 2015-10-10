وزير الدفاع الفرنسى: مصر إحدى القوى الرئيسية لتحقيق الأمن بالشرق الأوسط

التقى الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، جان إيف لودريان، وزير الدفاع الفرنسى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت تبادل الرؤى المصرية والفرنسية تجاه تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الارهاب وانعكاساته على الأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما تم التباحث حول زيادة آفاق التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين قوات البلدين فى العديد من المجالات، وذلك فى ضوء الاتفاق على تزويد القوات المسلحة بأحدث المنظومات القتالية البحرية والجوية المتطورة.

من جانبه أكد وزير الدفاع الفرنسى، العلاقات المتميزة التى تربط البلدين، ودعم بلاده للشعب المصرى وتطلعه نحو البناء والاستقرار والتنمية، مشددًا على أن مصر تمثل أحد القوى الرئيسية والفاعلة فى تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

>وأعرب القائد العام عن اعتزازه بالروابط والعلاقات القوية التى تجمع القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، مشيرًا إلى المواقف الفرنسية الداعمة للشعب المصرى وقواته المسلحة خلال الحرب على الإرهاب، والتعاون فى تطوير وبناء القدرات القتالية للقوات المسلحة ودعم قدرتها على تنفيذ مختلف المهام.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير الفرنسى بالقاهرة.

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