أخبار عاجلة

وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
القاهرة أبوظبي: أبرز 7 أخبار في 7 أيام - الجمعة 07 أبريل 2017 -
مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأمين العام للصحة النفسية:16مليون مريض نفسى بمصر و60%يعانون من الاكتئاب

Google+ Print
الأمين العام للصحة النفسية:16مليون مريض نفسى بمصر و60%يعانون من الاكتئاب الأمين العام للصحة النفسية:16مليون مريض نفسى بمصر و60%يعانون من الاكتئاب
كشف الدكتور هشام رامى أستاذ الطب النفسى فى كلية طب عين شمس، والأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، أن ما يقرب من 50 إلى 60 % يعانون من اضطرابات نفسية كالشعور بالقلق والاكتئاب والخوف فى .

اليوم السابع -10 -2015

وأكد خلال فعاليات المؤتمر الصحفى للأمانة العامة للصحة النفسية، والمنعقد الآن تحت عنوان "التوعية بالمرض النفسى"، أن عدد المرضى النفسيين فى مصر يبلغ حوالى 16 مليون شخص، لافتا أن 15% من هذا العدد فقط يذهبون للطبيب لتلقى العلاج، بينما الباقى يهربون بسبب العديد من الخرافات والأكاذيب التى تجعلهم يعرضون عن تلقى العلاج مثل تعرضهم للتعذيب عن طريق الكهرباء، وما يثار عن أضرار الأدوية، والمستشفيات غير الآدمية، بالإضافة إلى خوفهم بأن يتهموا بالجنون من المحيطين بهم فى المجتمع.

اليوم السابع -10 -2015

وأخيرا أكد الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، أن هناك ما يكثر عن 200 نوع من الأمراض النفسية، أشهرها الاكتئاب بأنواعه، والقلق والهلع والفصام والاضطراب الوجدانى ثنائى القطب، والإدمان.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال "

مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال "

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا