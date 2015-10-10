الأمين العام للصحة النفسية:16مليون مريض نفسى بمصر و60%يعانون من الاكتئاب

كشف الدكتور هشام رامى أستاذ الطب النفسى فى كلية طب عين شمس، والأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، أن ما يقرب من 50 إلى 60 % يعانون من اضطرابات نفسية كالشعور بالقلق والاكتئاب والخوف فى مصر

وأكد خلال فعاليات المؤتمر الصحفى للأمانة العامة للصحة النفسية، والمنعقد الآن تحت عنوان "التوعية بالمرض النفسى"، أن عدد المرضى النفسيين فى مصر يبلغ حوالى 16 مليون شخص، لافتا أن 15% من هذا العدد فقط يذهبون للطبيب لتلقى العلاج، بينما الباقى يهربون بسبب العديد من الخرافات والأكاذيب التى تجعلهم يعرضون عن تلقى العلاج مثل تعرضهم للتعذيب عن طريق الكهرباء، وما يثار عن أضرار الأدوية، والمستشفيات غير الآدمية، بالإضافة إلى خوفهم بأن يتهموا بالجنون من المحيطين بهم فى المجتمع.

وأخيرا أكد الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، أن هناك ما يكثر عن 200 نوع من الأمراض النفسية، أشهرها الاكتئاب بأنواعه، والقلق والهلع والفصام والاضطراب الوجدانى ثنائى القطب، والإدمان.



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