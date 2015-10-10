وزير الإنتاج الحربى: نسعى لتعزيز التعاون فى مجال التصنيع العسكرى مع فرنسا

خلال جلسة المباحثات التى عُقدت اليوم السبت بمقر مجلس الوزراء بين الجانب المصرى برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والجانب الفرنسى برئاسة رئيس الوزراء الفرنسى "مانويل فالس"، وجه رئيس الوزراء الفرنسى التحية لأعضاء الوفد المصرى المشارك فى الاجتماع، معربا عن تطلع بلاده إلى دعم علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن "فالس" أشاد بنتائج اللقاء الذى جمعه اليوم السبت مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن أهمية الاستقرار فى مصر بالنسبة للمنطقة وأوروبا، مشددا على وقوف بلاده إلى جانب مصر فى مواجهة الإرهاب، ودعمها لها فى تنفيذ خارطة الطريق السياسية، وفى مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وأوضح رئيس الوزراء الفرنسى أن الوفد المرافق له يضم عددا من ممثلى الشركات الفرنسية الكبرى، والتى تتطلع إلى الاستفادة من المناخ الاقتصادى الإيجابى بمصر، ودراسة المشاركة فى مشروعات تنمية محور قناة السويس، مشيرا إلى أنه سيلتقى خلال الزيارة بمجلس الأعمال المصرى الفرنسى لبحث سبل زيادة الاستثمارات الفرنسية، نظرا لحرص بلاده على تطوير الشراكة الاقتصادية مع مصر، منوها إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية لديها مخصصات ضخمة لتمويل المشروعات التنموية، وتحتل مصر المرتبة الأولى عالميا فى حجم ضمان التمويل.

كما أكد رئيس الوزراء الفرنسى أن هناك العديد من مجالات التعاون الثنائى التى يتم تنفيذ مشروعات مشتركة فيها حاليا مثل قطاع الاتصالات، ومترو الانفاق والذى تقوم فرنسا بتوريد عربات الخط الثالث له، وكذلك قطاع الطيران المدني، فضلا عن مجالات أخرى يتم بحث تنفيذ مشروعات فيها مثل التعاون الثلاثى بين مصر وفرنسا والإمارات، وإمكانات التعاون فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وبالإضافة إلى القطاع الثقافى والتربوى، كما أكد على انه سيتم تدارك أسباب انخفاض الصادرات المصرية لفرنسا، كما يتم العمل على تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات التعاون العسكرى.

من جهة أخرى، أشار ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية أن الوكالة تقوم بالتنسيق مع الحكومة المصرية فى تحديد القطاعات التى يتم التعاون فيها مثل تمويل البنية التحتية، وتجديد شبكات الكهرباء، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتدريب المهنى وغيرها، ومؤكدا حرصهم على تعميق التعاون مع مصر خلال المرحلة الراهنة.

كما أوضح وزير التجارة والصناعة المصرى أن تعزيز الصادرات المصرية لفرنسا يحتل أولوية كبيرة فى مجال العمل على زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين، كما طلب رفع سقف التمويل والائتمان الفرنسى للمشروعات القائمة بمصر.

وأشار اللواء الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى امكانات التعاون المتاحة بين الجانبين، فى مجالات التصنيع العسكرى المشترك، وصيانة المعدات، والمقترحات المختلفة لتعزيز التعاون فى هذا المجال الهام للبلدين.

من ناحية أخرى، قدم وزير الاستثمار المصرى عرضا حول مشروع تنمية محور قناة السويس والإجراءات التى قامت بها الحكومة لدعم قطاع الاستثمار به، كما تناولت أمينة عام الصندوق الاجتماعى للتنمية المصرى سبل التعاون المقترحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية خلال المرحلة الجارية.