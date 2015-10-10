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سفارة مصر تستقبل المنتخب الأولمبي في بكين

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سفارة مصر تستقبل المنتخب الأولمبي في بكين سفارة مصر تستقبل المنتخب الأولمبي في بكين

بكين – عاصمة الصين

قامت السفارة المصرية في بكين بالتنسيق مع أبناء الجالية، بترتيب استقبال أعضاء بعثة الأوليمبي لكرة القدم لدى توقفها في مطار مدينة “جوانزو” الصينية بجنوب الصين.

وأوفدت السفارة أحد أعضائها لمرافقة بعثة المنتخب طوال فترة تواجدها في الصين لتيسيير مهامها والتنسيق مع الجانب الصيني، في إطار الجهود التي تقوم بها السفارة المصرية في بكين لمتابعة البرنامج التدريبي للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم الذي يقام في الصين خلال الفترة من 6 إلي 13 أكتوبر الجاري فى مقاطعة هونان استعدادًا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية بمدينة ريو في البرازيل، وتقوم السفارة بالتواصل الدائم مع بعثة المنتخب للوقوف على احتياجاتها وتذليل أي عقبات قد تواجهها.

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