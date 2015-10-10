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مشاورات سياسية بين مصر وأوروجواي والاتفاق على جولة في القاهرة 2016

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مشاورات سياسية بين مصر وأوروجواي والاتفاق على جولة في القاهرة 2016 مشاورات سياسية بين مصر وأوروجواي والاتفاق على جولة في القاهرة 2016

ابرز معالم اروجواي

عقدت بمقر وزارة الخارجية الأوروجوانية، يوم 7 أكتوبر الجاري، جولة مشاورات سياسية بين وأوروجواي ترأس فيها الجانب المصري، السفير محمد فريد منيب، مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين، وترأس الجانب الأوروجواي السفير Jose Luis Cancela القائم بأعمال وزير خارجية أوروجواي.

واستعراضت مباحثات الجانبين الوضع الراهن للعلاقات الثنائية بين البلدين فضلًا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما أكد الجانبان على علاقات الصداقة الراسخة بينهما منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية في عام 1932، وأعربا عن تقديرهم لأهمية اللقاء الأخير الذي عقد بين رئيسي البلدين على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك من أجل إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية.

وحرص الجانب المصري في المباحثات على الإشادة بموقف أوروجواي الثابت فيما يتعلق بمشاركتها بكتيبة في القوات متعددة الجنسيات المنتشرة في شبه جزيرة سيناء منذ بداية إنشاء هذه القوات في عام 1982، وأكد الجانب الأوروجواني من ناحيته على استمرار مشاركته في تلك القوات خلال الفترة المقبلة وبنفس المستوى الحالي.

كما أشاد الجانبان من ناحية أخرى بالتوقيع على اتفاقية ثنائية جديدة للتعاون الاقتصادي والفني في شهر يوليو الماضي في القاهرة، وأكدا على أنهما سيبذلان أقصى الجهد لإنهاء إجراءات دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ في أسرع وقت ممكن بما يعود بالفائدة على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وعلى المستوى متعدد الأطراف أبرز وفدي البلدين أهمية تنسيق المواقف بينهما فور نجاحهما في الانتخابات المقررة في نيويورك يوم 15 أكتوبر الجاري لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن للفترة من 2016 – 2017 كما اتفقا على تبادل الخبرات بشأن تجاربهما فيما يتعلق بالمشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالنظر إلى أنهما يعدان من أهم وأكبر الدول مشاركة في هذه العمليات.
> وفي ختام الاجتماعات، وقع الجانبين على بيان مشترك، والاتفاق على عقد الجولة المقبلة للمشاورات السياسية بين البلدين في القاهرة خلال عام 2016.

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