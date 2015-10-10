مرشح "مستقبل وطن" بالداخلة يعقد 9 مؤتمرات لبحث مشكلات المواطنين

عقد المهندس سيد أمين مرشح حزب مستقبل وطن بدائرة الداخلة والفرافرة فى محافظة الوادى الجديد 9 مؤتمرات فى القرى لمناقشة مشكلات المواطنين خاصة المزارعين والشباب، وذلك فى إطار تنفيذ برنامج الحزب الانتخابى.

وطرح أمين عدد من المحاور الرئيسية تضمنها برنامجه تناقش مشكلات المواطنين وخاصة مشكلات تشغيل الشباب وحل مشكلات الآبار الزراعية وكيفية الاستفادة من المساحات الهائلة بمركزى الفرافرة والداخلة فى إنشاء المشروعات الاستثمارية بما يوفر أقصى عدد من فرص العمل للشباب.

وقال مرشح حزب مستقبل وطن فى تصريح لـ"اليوم السابع": إنه نجح من خلال الجمعيات الأهلية فى توفير أكثر من 70 فرصة عمل من جمعية تنمية المجتمع المحلى لقرى اللواء صبيح، بجانب 4500 فرصة عمل غير مباشرة باجور منتظمة من مشروعات الجمعية فى مجالات الصرف الصحى وتسمين العجول والحاسب الآلى وغيرها، وذلك فى إطار تنفيذ خطة لتوفير فرص عمل دائمة للشباب بعيدا عن الوظائف الحكومية.