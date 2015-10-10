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"ماعت" تنظم دورة بعنوان "علشان صوتك ما يبطلش" فى بلبيس

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"ماعت" تنظم دورة بعنوان "علشان صوتك ما يبطلش" فى بلبيس "ماعت" تنظم دورة بعنوان "علشان صوتك ما يبطلش" فى بلبيس
نظمت مؤسسة ماعت للسلام، والتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع مؤسسة IFES اليوم السبت، دورة تدريبة لـ30 من الشباب والفتيات حول المعايير الحرة والنزيهه والإطار القانونى للانتخابات فى التشريعات الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية بعنوان " علشان صوتك ما يبطلش "، وذلك بمدينة بلبيس، فى الشرقية.

خلال التدريب أظهرت الكوادر الشبابية التى تم تدريبهم على توعية المواطنين بحماية صوتهم من البطلان تحت إشراف سعيد عبد الحافظ مستشار المشروع كفاءة عالية فى التدريب وإدارة المناقشات وأقام عدد منهم ورش عمل تدريبية محلية بمدينة بلبيس فى إطار التدريبات التى تقيمها فى عدد من مراكز محافظتى كفر الشيخ والشرقية تستهدف القيادات الشبابية والطبيعية، الذين ينقلون بدورهم ما يتعلموه فى الورش إلى أعداد أكبر من الناخبين.

ويستهدف المشروع فى مرحلته الجديدة زيادة نسبة المشاركة الإيجابية للناخبين من خلال بناء قدرات ومهارات 16 من الكوادر الشبابية لتمكينهم من تدريب القيادات الشبابية والطبيعية على توعية الناخبين، وإعداد 240 من القيادات الشبابية والطبيعية لتنفيذ حملات توعية للناخبين الذين سيقومون بدورهم بنقل ما يتعلموه فى هذه الورش إلى أعداد أكبر من الناخبين.

الجدير بالذكر أن مشروع " علشان صوتك ميبطلش " ينفذ فى محافظتى كفر الشيخ والشرقية، وهو مرحلة ثالثة لمشروع توعوى نفذته ماعت والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية منذ 2011، حيث نفذت مرحلته الأولى فى انتخابات مجلس الشعب 2011 /2012، ومرحلته الثانية فى انتخابات مجلس الشورى 2012.
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