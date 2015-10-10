النيابة تطلب التحريات بشأن حرق الإخوان غرفة الأمن الإدارى بجامعة الزقازيق

طلبت نيابة قسم ثانى الزقازيق بالشرقية، اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعيد وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، من الأمن تحديد هوية الطلاب المتهمين بحرق غرفة مبنى الأمن الإدارى بجامعة الزقازيق وطلبت تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة.

وكان اللواء خالد يحى مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء الرائد عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثانى الزقازيق، يفيد بلاغا من الأمن الإدارى بجامعة الزقازيق، بقيام مجموعة من طلاب جماعة الإخوان الإرهابية، فى نهاية اليوم الدراسى، يوم الخميس الماضى، بغلق غرفة الأمن الإدارى أمام كلية آداب، على أفراد الأمن وألقوا زجاجات المولوتوف الحارقة عليهم، مما أسفر عن إصابة 8 من أفراد الأمن الإدارى بحروق وجروح. ولاذا طلاب الإرهابية بالفرار.

وجاء ذلك بعد قيام الأمن الإدارى بالتحفظ على الطالبة سارة مشعل أثناء دخولها الجامعة بحوزتها منشورات خاصة بجامعة الإخوان الإرهابية وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات.