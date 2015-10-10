بالصور..وزير الآثار من كفر الشيخ: المتحف يحتاج 20 مليون جنيه

على هامش زيارته لمحافظة كفر الشيخ اليوم السبت، أكد الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، أن متحف كفر الشيخ يحتاج 20 مليون جنيه وسيتم الانتهاء منه خلال عام ونصف فى حالة توفير التكلفة، مشيراً أن إقامة موقع فى بداية مدخل المتحف لعمل مشروعات خدمية بها خلال الأشهر القادمة وتدر مبالغ للمتحف.

وأوضح الوزير فى فيديو لـ"اليوم السابع" أن المتحف سيضم أكثر من 660 قطعة أثرية مابين يونانية ورومانية وقبطية، وسيضم لها عددا كبيرا من الآثار الإسلامية والقبطية.



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