أخبار عاجلة

وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
القاهرة أبوظبي: أبرز 7 أخبار في 7 أيام - الجمعة 07 أبريل 2017 -
مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مؤتمر بجامعة كفر الشيخ يوصى بمناقشة تطورات علاج الأمراض المزمنة

Google+ Print
مؤتمر بجامعة كفر الشيخ يوصى بمناقشة تطورات علاج الأمراض المزمنة مؤتمر بجامعة كفر الشيخ يوصى بمناقشة تطورات علاج الأمراض المزمنة
أوصى المؤتمر الطبى الأول لأمراض ضغط الدم الذى أقيم بجامعة كفر الشيخ تحت رعاية الدكتور ماجد القنرى رئيس الجامعة اليوم السبت بمناقشة سبل العلاج للأمراض المزمنة الشائعة كالضغط والذبحة القلبية والصدرية والعمل على تأهيل الطلاب بكلية الطب بما يتواكب مع التطورات البحثية الطبية العالمية وبما يتواكب مع سوق العمل كما شارك في المؤتمر باحثين وأطباء من الجامعات المصرية لتبادل الخبرات واخر التطورات والأبحاث الطبية مع الطلبة بالكلية.

وكان الدكتور ماجد عبد التواب القمرى رئيس الجامعة افتتح المؤتمر بحضور الدكتور حسن الباتع عميد كلية الطب البشرى.

وأكد القمرى أن هذه المؤتمرات العلمية تعتبر نقلة نوعية تثرى المسيرة الأكاديمية للجامعة ، وفيها فوائد كثيرة، تتمثل في الاستفادة من خبرات الآخرين فى مناقشة القضايا المستجدة، والاطلاع على التجارب الحديثة في مجال التخصص التي - بلا شك - تعود بالنفع والفائدة على الكلية، وتكسب الطلاب الكثير من المهارات العملية والمعلومات المعرفية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية الأبحاث الحديثة فى مجال التطبيقات الطبية للهندسة الوراثية والنانوتكنولوجى، يتضح لنا أنه خلال السنوات الخمسين القادمة ستكون ممارسة الطب مختلفة تماما عما هو اليوم، وسوف يستطيع الأنسان لأول مرة التحكم فى سر الحياة من خلال تسخير تقنيات الهندسة الورائية فى زراعة الأعضاء وسيكون بإمكان كل شخص أن بحصل على تحليل كامل لشفرته الوراثية، وسيتقلص حجم جهاز الرنين المغناطيس الذى هو الأن بحجم غرفة كبيرة ليكون بحجم التليفون المحمول وسيتم إستخدام خلايا المنشأ على نطاق واسع تكاد تكون مشابهه للإستخدام الواسع للمضادات الحيوية لمعالجة أى عضو مختل بحيث يمكن تخليق أعضاء جديدة يحتاجها جسم الإنسان بكل سهولة.

وتوقع القمرى اختفاء كثير من عمليات المناظير بفضل تقنيات النانوتكنولوجى وسوف يتلقص حجم الأجهزة التى يراد إدخالها فى جسم الإنسان إلى كبسولات مجهرية تقوم بإلتقاط الصور ومعالجة مواضع الخلل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365