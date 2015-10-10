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بالصور.. "تراث وطن" مسابقة للرسم والتصوير بجنوب سيناء

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بالصور.. "تراث وطن" مسابقة للرسم والتصوير بجنوب سيناء بالصور.. "تراث وطن" مسابقة للرسم والتصوير بجنوب سيناء
بدأ مركز شباب طور سيناء الإعداد للمشاركة بمسابقة فى مجال الرسم والتصوير تحت شعار "تراث وطن" للمراحل السنية المختلفة وتنظمها الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

قال على انور الشناوى مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء فى تصريح صحفى، إن المسابقة تهدف إلى حث الطلائع على التأمل والإبداع والحفاظ على تراث الأجداد، بالإضافة إلى غرس روح الانتماء والولاء وتعزيز الهوية الوطنية.

ومن جانبه قال خالد مصباح مدير مركز شباب طور سيناء، إن المسابقة تتضمن رسم لوحات فنية تعبر عن كيفية المحافظة على التراث، وكذلك التعبير بلوحات عن أهم مظاهر التراث فى .

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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