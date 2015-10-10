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بالصور.. مرشح بأسوان: مواجهة البطالة باستثمار موارد المحافظة الطبيعية

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بالصور.. مرشح بأسوان: مواجهة البطالة باستثمار موارد المحافظة الطبيعية بالصور.. مرشح بأسوان: مواجهة البطالة باستثمار موارد المحافظة الطبيعية
عقد اليوم المهندس أحمد عبد المالك، الناشط والمتحدث الإعلامى باسم العاملين فى شركة كيما بأسوان، المرشح للانتخابات (فردى مستقل) فى الدائرة الأولى بأسوان مؤتمرا انتخابيا بنجع الشديدة التابع لـ"أبو الريش" شمال مدينة أسوان لعرض بنود برنامجه.

واستهل المهندس أحمد عبد المالك حديثه بشرح مهام عضو مجلس النواب من تشريع ومراقبة الجهاز التنفيذى، ثم استمع لأسئلة الحاضرين التى تركزت على الطريقة التى سوف يسلكها لحل مشكلة البطالة،
>وقال أحمد عبد المالك إن أسوان من أكثر المحافظات الغنية بالموارد الطبيعية مثل الرخام والجرانيت والطفلة التى تصنع منها السيراميك والأسمنت وغيرها، ومن الممكن جذب المستثمرين لفتح مصانع تعود بالنفع على عموما وأسوان على وجه الخصوص، مع تصدير الإنتاج إلى أفريقيا عبر الموانئ البرية مثل معبرى قسطل وارقين على الحدود الجنوبية، وهذا يوفر فرص عمل كثيرة لأبناء أسوان.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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