حجر مطار القاهرة: 13 أحيلوا لحميات العباسية منذ بدء عودة الحجاج

أكد مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، الدكتور مدحت محمد قنديل، أنه جرى توقيع الكشف الطبي على جميع الحجاج القادمين من الأراضي المقدسة من خلال مسدس الأشعة تحت الحمراء لقياس درجة الحرارة للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم من أي أمراض.

وأضاف “قنديل”، أن إدارة الحجر الصحي بالمطار قامت بتحويل 13 حالًة منذ بداية عودة الحجاج إلى مستشفى حميات العباسية بعد ظهور أعراض إصابتهم بفيروس “كورونا” مؤكدًا أن هناك 9 حالات غادروا الحميات وذلك لعدم إصابتهم بالفيروس وأن هناك 4 حالات تحت الرعاية الطبية، لافتًا أن جميع الحالات المشتبه فيها سلبية.