أخبار عاجلة

وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
القاهرة أبوظبي: أبرز 7 أخبار في 7 أيام - الجمعة 07 أبريل 2017 -
مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

حجر مطار القاهرة: 13 أحيلوا لحميات العباسية منذ بدء عودة الحجاج

Google+ Print
حجر مطار القاهرة: 13 أحيلوا لحميات العباسية منذ بدء عودة الحجاج حجر مطار القاهرة: 13 أحيلوا لحميات العباسية منذ بدء عودة الحجاج

الحجاج العائدون – ارشيفية

أكد مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، الدكتور مدحت محمد قنديل، أنه جرى توقيع الكشف الطبي على جميع الحجاج القادمين من الأراضي المقدسة من خلال مسدس الأشعة تحت الحمراء لقياس درجة الحرارة للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم من أي أمراض.

وأضاف “قنديل”، أن إدارة الحجر الصحي بالمطار قامت بتحويل 13 حالًة منذ بداية عودة الحجاج إلى مستشفى حميات العباسية بعد ظهور أعراض إصابتهم بفيروس “كورونا” مؤكدًا أن هناك 9 حالات غادروا الحميات وذلك لعدم إصابتهم بالفيروس وأن هناك 4 حالات تحت الرعاية الطبية، لافتًا أن جميع الحالات المشتبه فيها سلبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا